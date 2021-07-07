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В четвертьфинале Италия убрала с дороги Бельгию, а Испания еле-еле прошла Швейцарию, поэтому технически итальянцы — фавориты. Но Испания сразу захватывает преимущество и не отдает его весь матч, атакует и больше, и опаснее. Но пропускает первой — на 60-й минуте Энрико Кьеза ловит отскок, обрабатывает мяч и аккуратно кладет в дальний угол. Испания сравнивает через 20 минут — атака в три паса разрезает центр обороны итальянцев, Мората выскакивает один на один и спокойно забивает. Дополнительное время — в первом тайме преимущество у испанцев, во втором — у итальянцев, они даже забивают гол, но из офсайда. Пенальти. Локателли — вратарь! Ольмо — мимо! Ну и начало… Дальше — только точные удары: Белотти, Морено, Бонучччи, Тьяго, Бернардески — забивают. К мячу подходит автор гола испанцев Мората — и Доннарума парирует его удар! Решающий удар Жоржиньо… Симон дергается в правый угол и, бессильно встав на колено, смотрит, как мяч медленно катится в левый — гол! Италия, вылетавшая в серии пенальти на двух из трех последних Евро, выходит в финал! Ее соперник определится завтра в матче Англия — Дания.

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С детства за Италию Григорий Левченко Фото в анонсе: Justin Tallis / AFP / Scanpix / LETA