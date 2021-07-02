Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В первом четвертьфинале чемпионата Европы (и последнем мачте турнира в Петербурге) играют Швейцария и Испания. И это двухчасовой триллер, где забивают только швейцарцы (еще совсем недавно унизившие чемпионов мира — Францию). Свисток! Первый гол — в свои ворота — забивает швейцарец Денис Закария. После перерыва Джердан Шакири четко сравнивает счет. И почти сразу Швейцария остается вдесятером. Счет после двух таймов — 1:1. Испанцы сами не забили ничего: на воротах у Швейцарии стоит настоящий Чак Норрис (он же Ян Зоммер). В дополнительное время он снова кремень. А дальше серия пенальти, и первый же удар испанцев — в штангу! Потом обмен голами, Швейцария впереди, но еще из трех попыток — ни одной успешной: два мяча берет испанский вратарь Унаи Симон, еще один — выше перекладины. Зоммер опять герой, один отбивает, но этого мало. 3:1 по пенальти, Испания в полуфинале, Швейцария, увы, покидает чемпионат.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: Антон Ваганов / AP / Scanpix / LETA