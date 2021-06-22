Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Но речь в ней почему-то опять про Украину и про то, как НАТО обмануло Россию Кратчайший пересказ

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Мы гордимся, что по итогам Великой Отечественной войны спасли от порабощения Европу и мир — кто бы ни пытался переписать страницы прошлого, советский солдат пришел в Германию с миссией освободителя. После войны народы Европы взяли курс на интеграцию — и в ее успешности колоссальную роль сыграло примирение нашего народа и немцев. Потом закончилась холодная война — и мы надеялись, что это станет общей победой, что станет реальностью мечта о едином континенте от Лиссабона до Владивостока. Но возобладал конфронтационный подход — НАТО продолжило расширяться, хотя нам обещали этого не делать. Это похоронило надежды на континент без разделительных линий. Многих ставили перед ультиматумом — либо Запад, либо Россия, — и это привело к украинской трагедии 2014 года, когда Европа поддержала переворот, организованный США. Какие выводы мы должны сделать? Безопасность континента возможна только с участием России, которая неразрывно связана с Европой культурно и исторически. Мы открыты к созидательному взаимодействию. Давайте не будем тащить за собой груз прошлых обид.

Это приблизительный пересказ тезисов, изложенных в статье Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», вышедшей в издании Die Zeit. Оригинал статьи (на немецком языке) можно прочитать тут, официальный перевод на русский — здесь.

О чем писал Путин к 75-летию Победы

Вторая мировая война началась из-за потакания агрессору, а не двухдневного визита Риббентропа в Москву Статья Путина к 75-летию Победы. Коротко

О чем писал Путин к 75-летию Победы

Вторая мировая война началась из-за потакания агрессору, а не двухдневного визита Риббентропа в Москву Статья Путина к 75-летию Победы. Коротко

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Алексей Никольский / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA