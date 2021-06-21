«Важные истории» рассказали о маршрутах яхт российских миллиардеров во время пандемии. Они ходили на курорты, закрытые для россиян
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Воды большинства стран оставались открытыми для частных яхт во время пандемии. Поэтому яхты российских миллиардеров посещали курорты, которые для обычных россиян были недоступны из-за закрытия границ и остановки полетов. 156-метровая яхта Dilbar владельца USM Holding Алишера Усманова в июне прибыла в Италию, на остров Сардиния. Возле Сардинии с конца мая стоит и 74-метровая яхта Aurora владельца девелоперской группы ЛСР Андрея Молчанова (помощником его отца Юрия Молчанова, бывшего вице-губернатора Петербурга, в 1990-е был Владимир Путин). Из двух яхт владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева одна недавно пришла на Сардинию, а вторая побывала в Греции. Наконец, на Сардинию в середине июня отправилась и 65-метровая яхта Lady M владельца «Северстали» Алексея Мордашова. 85-метровая Amore Vero (раньше она называлась St. Princess Olga, и на ней проводила время тогдашняя жена главы «Роснефти» Ольга Сечина) тоже пришвартовалась в Италии. А вот 90-метровая DAR основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира Италию в середине июня покинула и отправилась на Корсику. Из трех яхт, которые приписывают другу Путина Аркадию Ротенбергу, одна в мае вернулась из Турции в Сочи, а две другие пришвартованы у берегов Греции и Франции, куда Ротенбергу нельзя из-за санкций. В Турцию в июне прибыла и 70-метровая яхта Galactica Super Nova совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Она вернулась из Хорватии, где с конца мая также стоит 162-метровая яхта Eclipse владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича. Другая его яхта в начале июня прибыла в Испанию. А 99-метровая яхта Madame Gu, которую приписывают миллиардеру и депутату Госдумы Андрею Скочу, еще в феврале вернулась с Кипра.
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Фото в анонсе: Bozo Radic / HM CROPIX / SIPA / Scanpix / LETA