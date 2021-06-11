«Я допускаю 1% вероятности, что эти люди летали в Ростов посмотреть шпиль какой-нибудь». Дмитрий Быков поговорил с «Эхом Москвы» о покушении на себя

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После выхода меня больше всего удивили комментарии: когда меня отравили, меня массово поддерживали, а сейчас все наоборот: мне не могут простить своего тогдашнего сочувствия, пишут, что это «предвыборная акция». И моему самолюбию бесконечно льстит, что я так сильно им не нравлюсь. Я считаю, что установки на убийство не было — хотели надолго и полноценно изувечить. Я не замечал, что со мной вместе кто-то летал — видимо, потому что не особо хотел замечать. Я до сих пор не уверен, что до конца восстановился — если бы не было отравления, я бы, наверное, чувствовал себя лучше. Интеллектуальные способности не пострадали — хотя по мнению некоторых, после отравления «Быков рехнулся окончательно». Мечты об эмиграции — русский национальный спорт, но я пока не собираюсь уезжать. Мотивы отравивших меня людей для меня непонятны — может быть, меня так сильно повредили во время отравления, что я не понимаю, зачем они это сделали. Сейчас я не в безопасности — я многим не нравлюсь и не исключаю, что эти люди могут довести дело до логического конца. Я разделяю точку зрения, что в государстве существует целый отдел по физическому устранению неугодных, но всегда допускаю 1% вероятности, что эти люди просто летали в Ростов посмотреть ростовский шпиль какой-нибудь. Но они летали со мной в шести местах — есть несколько причин как минимум насторожиться: те же люди, те же симптомы и ощущения, что и у Алексея Навального. У них были все возможности это сделать. Что я могу им сказать? «Володя, ну, так нельзя!» — имея в виду , конечно. Нехорошо.

Это приблизительный пересказ интервью Дмитрия Быкова «Эху Москвы». Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

Расследование Bellingcat и The Insider

Писателя Дмитрия Быкова в 2019 году отравили сотрудники ФСБ — те же самые, кто потом отравил Навального Главное из расследования Bellingcat и The Insider

Расследование Bellingcat и The Insider

Писателя Дмитрия Быкова в 2019 году отравили сотрудники ФСБ — те же самые, кто потом отравил Навального Главное из расследования Bellingcat и The Insider

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