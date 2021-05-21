«Думаю, Tesla скоро придет в Россию» Илон Маск подключился к марафону «Новое знание» и 40 минут отвечал на вопросы российских студентов. Кратчайший пересказ
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Всем привет. Мы живем в странные времена: не нужно покупать учебники, вы можете что угодно узнать из интернета. Преподаватели должны постоянно объяснять, зачем они учат вас именно этому. Когда я нанимаю людей, я прошу их рассказать о своей жизни — и о том, какой была самая сложная задача, которую удалось им решить. Быть нужным и полезным — это самая сложная задача. Чтобы выйти за пределы Солнечной системы, нам нужны корабли на антиматерии, чтобы достичь хотя бы 10-20% скорости света. Но сначала нужно основать колонии на Луне и Марсе. Автомобили абсолютно точно станут самоуправляемыми, а весь транспорт на земле — от кораблей до самолетов — электрическим. За исключением ракет — и в этом ирония. Они тоже будут самоуправляемыми и будут сами заправляться. Общения между Россией и США должно быть больше. Думаю, что Tesla скоро придет в Россию и Казахстан, это будет потрясающе. Потенциально мы рассматриваем появление в России наших производств. В России много талантливых людей, я восхищаюсь ее достижениями и достижениями СССР в космосе. Константин Циолковский был одним из величайших гениев, вспомните его слова, что Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели. Что бы я сказал Гагарину? Я бы просто спросил его: почему? В традиционном смысле слова я не религиозен, но мне интересно, откуда мы взялись. Нужно расширять сознание, чтобы задавать правильные вопросы, на которые Вселенная ответит. Нужно читать научную фантастику, это развивает ваш потенциал. Обязательно оставайтесь оптимистами. Человечество — маленькая свеча в темноте космоса, нужно, чтобы она не погасла. Как я могу доказать, что я пришелец из будущего? А что, разве это не очевидно?
Посмотреть выступление Илона Маска на форуме «Новое знание» целиком можно здесь.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA