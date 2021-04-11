Муж раньше служил в киевском [спецподразделении МВД] «Беркуте». Потом вся эта дребень [Евромайдан] случилась, он пошел в ополчение — он сам со Славянска. Я помогала ребятам лекарствами, продуктами, одеждой — за это попала в [базу] «Миротворец». Сама я с Западной Украины. Почти все мои родственники там, я не общаюсь с ними.

в ростовском лагере [для беженцев] знали еще до меня. Неправда? Пускай будет неправда. Я не хочу ничего говорить. Каждый имеет право на свое мнение. Кто видел, кто там был — тот знает. Даже мои соседи говорили: «Ты — единственная, кто не побоялась сказать правду». Никто не скажет , люди боятся. Я жалею, что рассказала об этой истории, потому что она обернулась в худшую сторону. Если бы я знала, что это так негативно повлияет на мою семью, я бы была как остальные люди: «Я ничего не вижу, я ничего не знаю». Меня очень травили, была травля детей.

В 2019 году с мужем российское гражданство. В целом в России люди плохо относятся, когда узнают что мы — беженцы. Не воспринимают нас за людей. Говорят: «Вали в свою Украину, тебя здесь никто не ждал». Говорят: «Украина — это враг, а ты — Украина».

Полную версию сюжета о Галине Пышняк можно посмотреть здесь. Это приблизительный пересказ. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

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Пересказал Павел Мерзликин Фото в анонсе: Телеканал «Дождь»