То, что делало американское посольство перед , — политическая акция. Информация о маршрутах шествия сопровождалась политическими заявлениями. Это явно мотивировало людей участвовать в акциях. Действия были скоординированы, японцев тоже подтянули западные кураторы. И апогей — участие дипломатов в митингах и к зданию суда. Никогда такого вы не увидите от нас. А у них везде двойные стандарты. В Испании говорят, что у них «нет политических заключенных, а есть заключенные политики». Это не цинизм, не сарказм, это новейшие технологии в западной пропаганде. У нас есть законы. А они блокируют аккаунты, вообще никому ничего не объясняют.

Раньше нам говорили, что Навальный — это внутренняя история, но сейчас мы видим, что за ним стоят мощные зарубежные силы и финансы. Интернет-гиганты тоже поддерживают их — теперь это вскрылось: хочешь или не хочешь, а пуш-уведомления с призывом посмотреть очередной ролик тебе придут. Весь мир получил доказательства того, как извне вмешиваются в наши дела. Это политика сдерживания, с Китаем они так же себя ведут. Запад понимает, что больше не тянет свободную конкуренцию. Как бы мы себя ни вели, политика санкций доминирует. Вот Евросоюз озабочен Навальным, а еще они говорят, что надо бороться с фейками о вакцинах. Но сам Навальный 13 августа записал обращение, где сказал, что нет никакой российской вакцины. Так почему они его не осуждают за ложь?

Это приблизительный пересказ интервью Марии Захаровой ТАСС. Фразы, оформленные от первого лица, могут не быть прямыми цитатами. Полностью интервью можно посмотреть здесь.

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС /