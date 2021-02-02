Навальный не оставил ФСИН выбора, он 60 раз нарушил закон Вот что рассказывают о заседании в Мосгорсуде Первый канал и «Россия 1». Максимально коротко

ФСИН запросила для Алексея Навального три с половиной года колонии. Чем закончатся для него систематические нарушения испытательного срока? В эти минуты в Мосгорсуде идет . ФСИН просит заменить ему условное наказание на реальное — Навальный нарушал закон не менее 60 раз, причем и до того, как улетел на . Он чуть ли не каждый год становился фигурантом административных дел. При этом регулярно летал за границу — путешествовал на пожертвования граждан, из-за чего . ФСИН дважды просила заменить условный срок на реальный — и дважды проигрывала суды. Суды пошли и на снисхождение, и на послабления. Навальный умышленно игнорировал обращения ФСИН и не оставил ей выбора. Около суда — усиленное полицейское оцепление. Часть улиц перекрыли, полиция действует на упреждение провокаций. В суде Навального поддерживает супруга Юлия — но не только она. Приехали около 20 иностранных дипломатов — и это можно расценить как давление на суд.

За основу взяты новостные сюжеты Первого канала от 15:00 (вот он) и телеканала «Россия 1» от 14:00 (вот он).

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Александр Бакланов Фото в анонсе: пресс-служба Мосгорсуда