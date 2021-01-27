Некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию в мире с 1930-ми годами, и по масштабу вызовов и угроз аналогии действительно напрашиваются. В мире — кризис предыдущих экономических моделей и усиление социального расслоения. Это вызывает поляризацию взглядов, провоцирует популизм, международные институты ослабевают, система глобальной безопасности деградирует. В XX веке аналогичная ситуация привела ко Второй мировой войне — и сейчас есть вероятность столкнуться с борьбой всех против всех. С 1980-х годов ВВП на душу населения в мире удвоился, но в развитых странах это привело лишь к расслоению: количество бедных в США увеличилось, а всю прибыль забрали транснациональные корпорации. Это порождает общественное недовольство. Его пытаются отвлечь поиском внешних врагов, градус пропагандистской риторики нарастает, возрастает давление на страны, которые не готовы играть роль послушных сателлитов. Некоторые монополисты уже подменяют собой легитимные институты, решают за других, как жить, что говорить. Но нам нужно сохранять позитивный взгляд на будущее и приверженность содержательной повестке. Россия открыта для международного сотрудничества.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Scanpix / LETA