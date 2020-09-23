Как Путин рассказывал сенаторам об успехах России, а затем слушал благодарности от Матвиенко. Кратчайший пересказ

Владимир Путин. Изменения в Конституцию — это хорошо. Люди поддержали курс на укрепление суверенитета России. Граждане стали настоящими соавторами новой Конституции и они должны в полной мере ощутить это — правительству придется хорошо поработать. Наш важнейший приоритет — дети. Мы поддерживаем семьи с детьми. И школы. И еще больше будем поддерживать. Мы смогли помочь гражданам, несмотря на падение цен на нефть, у нас набирают силу новые высокотехнологичные сектора. У нас ситуация из-за коронавируса остается напряженной, а в других странах — совсем все плохо. Потому что мы помогли экономике дешевыми кредитами. Да, проблема бедности обострилась. Но мы будем всем помогать изменить свою жизнь. Пенсии тоже повысим. Увеличим расходы на медицину и экологию. У нас большие планы — будем строить дороги, модернизировать аэропорты, реконструировать музеи, исследовать Мировой океан и космос, создавать новые рабочие места.

Валентина Матвиенко. В обществе сформировался запрос на стабильность, мы это чувствуем. Актуальность ваших своевременных поправок подтвердила жизнь. Во время коронавируса вы работали каждый день — спасибо вам. Мы справились с ковидом лучше других, сделали вакцину, и у нас самое современное вооружение. Это не дает покоя нашим партнерам — они в очередной раз запускают в ход бездоказательные истории, сделанные по известным лекалам. Чтобы сдержать Россию и подчинить ее. Расслабляться нельзя. Спасибо вам за важные шаги по преобразованию России.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Алексей Никольский / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA