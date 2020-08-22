На западной границе неспокойно, бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются в наши внутренние дела. Мы будем защищать свою землю. Это не только наша граница, это граница . Там мне твердо дали понять: Беларусь на поругание никому не отдадим. Мне многие говорили, что в Гродно , но увидев вас, я понял, что гродненская земля — это наша земля. Зачинщики беспорядков — не вы, белорусы; они сидят под Варшавой, под Вильнюсом. Мы выявим аккуратно всех провокаторов, у нас есть все списки их. В интернете 60% показывают синяки от милицейских побоев — это постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Команда пришла из Польши: давить ментов. Но кому вы будете звонить, если начнется бандитизм на улицах? Милиционеры — это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите их. Я президентского хлеба наелся, но представьте на минуту — нет Лукашенко. Кто бы командовал войсками на западной границе? Мы бы уже не были здесь хозяевами, нас бы поломали, покрошили и выплюнули.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Максим Гучек / BelTA / AP / Scanpix / LETA