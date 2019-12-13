Да, я пожимал руку Путину в Париже — а как без этого начать диалог? Если завтра нам вернут Донбасс, я могу еще десять раз пожать ему руку. А если Крым — а его когда-нибудь обязательно вернут — то сто раз. Путин — непростой, сложный человек, но мне многое стало понятно из нашей встречи. Мы восемь часов смотрели друг другу в глаза, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но будет. Я не подписывал Минские соглашения, но как президент я обязан их выполнять. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить. Никакой резни в Донбассе не будет. Не знаю, почему Путин , какой у него опыт, но у нас другая страна, где человеческая жизнь — самое главное. Вопрос транзита газа — чисто экономический, у нас хорошие шансы подписать контракт. Я удивился, когда в России сняли с показа «Слугу народа». Мне кажется, это большая информационная ошибка канала или власти.

Полностью эфир передачи «Право на власть» с участием Владимира Зеленского можно посмотреть здесь.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Charles Platiau / Pool / AFP / Scanpix / LETA