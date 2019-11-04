«Конвейер, создающий недовольных». Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения излишним количеством гуманитариев

Гуманитариев — слишком много для страны, а процесс их обучения — недостаточно насыщен, чтобы уберечь от глупостей. На журфаке МГУ две студентки занялись активизмом и собирают подписи в поддержку — вместо того чтобы учиться, куда интереснее самоутверждаться протестом. Система высшего образования — конвейер, создающий недовольных. Да, сейчас становится меньше коммерческих шарашек, но есть другая проблема — что делать с миллионами дипломированных выпускников этих шарашек. Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое. На работу их не берут, после чего их ожидания и амбиции оборачиваются недовольством к стране, обществу и власти. Почему началась ? Тунисцы получали бесплатное высшее образование во Франции, а потом вернулись — и не захотели становиться рядовыми рабочими. И вот эта неоправданность ожиданий привела к социальной напряженности. Наше государство тоже должно думать о последствиях.

Полностью сюжет «Вестей недели» о проблемах гуманитариев в России можно посмотреть здесь.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: «Россия 24» / Youtube