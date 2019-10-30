На журфаке МГУ написали открытое письмо в защиту студенток, отчисляемых из-за сбора подписей в поддержку Азата Мифтахова

Студенты и выпускники факультета журналистики МГУ опубликовали открытое письмо в защиту Марины Ким и Фаризы Дударовой, которым грозит отчисление из-за сбора поручительств в поддержку аспиранта вуза .

Происходящее со студентками, говорится в письме, может быть расценено как запрет на студенческую солидарность. Также это может означать, что политические взгляды студентов находятся, очевидно, в ведении администрации факультета.

По некоторым данным, указывают авторы письма, как минимум на одного преподавателя было оказано давление, чтобы он поставил Ким и Дударовой «незачет» на пересдаче.

«Мы считаем, что подобное отношение с позиции силы как к студентам, так и преподавателям, которые из-за политических взглядов руководства факультета оказываются в ситуации выбора между совестью и возможностью заниматься наукой и преподавательской деятельностью, недопустимо ни в каком вузе, а тем более в МГУ», — говорится в письме.

Авторы письма также обращают внимание на то, что выступать перед студентами с развернутыми лекциями приглашают преимущественно таких спикеров как генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и прокурора Анастасию Звереву, занимавшуюся «московским делом». При этом, говорится в обращении, администрация отругала студентов за острые вопросы Зверевой.

«Мы убеждены, что описанные нами случаи пагубно повлияют не только на университет, но и на состояние свободы слова в России в целом», — подчеркивается в обращении.