На журфаке МГУ написали открытое письмо в защиту студенток, отчисляемых из-за сбора подписей в поддержку Азата Мифтахова
Студенты и выпускники факультета журналистики МГУ опубликовали открытое письмо в защиту Марины Ким и Фаризы Дударовой, которым грозит отчисление из-за сбора поручительств в поддержку аспиранта вуза Азата Мифтахова.
Происходящее со студентками, говорится в письме, может быть расценено как запрет на студенческую солидарность. Также это может означать, что политические взгляды студентов находятся, очевидно, в ведении администрации факультета.
По некоторым данным, указывают авторы письма, как минимум на одного преподавателя было оказано давление, чтобы он поставил Ким и Дударовой «незачет» на пересдаче.
«Мы считаем, что подобное отношение с позиции силы как к студентам, так и преподавателям, которые из-за политических взглядов руководства факультета оказываются в ситуации выбора между совестью и возможностью заниматься наукой и преподавательской деятельностью, недопустимо ни в каком вузе, а тем более в МГУ», — говорится в письме.
Авторы письма также обращают внимание на то, что выступать перед студентами с развернутыми лекциями приглашают преимущественно таких спикеров как генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и прокурора Анастасию Звереву, занимавшуюся «московским делом». При этом, говорится в обращении, администрация отругала студентов за острые вопросы Зверевой.
«Мы убеждены, что описанные нами случаи пагубно повлияют не только на университет, но и на состояние свободы слова в России в целом», — подчеркивается в обращении.
Мы знаем, что официально факультет хранит молчание при возникновении резонансных дел, но раньше студенты хотя бы имели возможность самоорганизации для выражения общей позиции. Однако наметившаяся в последнюю неделю тенденция ограничить и эту свободу может привести факультет к тому, что большинство студентов и сотрудников будут бояться озвучить собственную позицию.