Как Маргарита Симоньян пришла на интервью к Ксении Собчак, услышала неудобные вопросы и ушла. В одном абзаце

Собчак «проще дать [интервью], чем объяснить, почему нет». Ведь я беременна — ты не будешь меня пытать. В этой же комнате я говорила с «Бошировым» и «Петровым», «налила им коньячка». Они хотели уйти, потому что «как у прокурора». Мы с тобой не договаривались, что ты будешь спрашивать, откуда у них мой телефон. «Я просто встану и уйду, потому что ты меня обманываешь». Мы прислали свои вопросы, а ты задаешь свои. Я не верю, что «Петров» и «Боширов» . В деле я защищала свои представления о стране, где хочу жить. «Важно это, а не цеховая солидарность-шмолидарность [журналистов]». Я испытываю гордость, когда меня называют пропагандистом. «Она хочет про личные разговоры говорить, налейте мне водички» (ей наливают). Если бы на RT нашли реальный фейк, нас бы давно закрыли. Но бывают ошибки. Вопроса о у нас в списке тоже не было. «Давай так, в следующий раз я просто встану и уйду?» (убирает микрофон). RT много раз удалял материалы, меня это не задевает (уходит). «Не беги за мной, ты же не » (Собчак ждет, Симоньян возвращается). Давай запишем финал. «У нас никогда не было, нет и не будет того, что называется фейк-ньюс». Знаешь пример? Бургеры? Наверное, журналист должен копать глубже, но надо же быстрей. «Отпусти меня».

После интервью в программе «Осторожно, Собчак» показали, как приготовить нутрию по рецепту от Симоньян. Затем Собчак обсудила интервью с журналистами «Дождя», The Insider и The New York Times. Полностью интервью и дискуссию смотрите здесь.

Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: Ксения Собчак / Youtube