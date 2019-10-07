Российские телеканалы рассказали, в чем проблема с «формулой Штайнмайера». Максимально коротко

«[Президент Украины Владимир] Зеленский с одной стороны подписывает , с другой — закупает оружие у США». Но и Америка, и Европа устали слышать, что в Донбассе война. Почему Киев согласился на «формулу» только сейчас? Потому что мы выдаем в Донбассе паспорта, а значит скоро там могут остаться только граждане России, которым никакие выборы уже не будут нужны. При этом каждая сторона интерпретирует Минские соглашения по-своему — например, Зеленский хочет получить контроль над границей перед выборами. А отвести украинские войска от линии соприкосновения? Об этом Зеленский молчит, а на линии фронта никто к отходу не готовится. Оппозиционная «партия войны» воспринимает «формулу Штайнмайера» как «новую формулу Украины», точнее как капитуляцию и предательство. С ними бывший президент Петр Порошенко. Националисты уже готовятся к бессрочной акции протеста, а то и новому госперевороту. Хотя пока акция на Майдане получилась немногочисленной и превратилась в одиночные пикеты. Российский президент Владимир Путин уже пожелал Зеленскому найти решение проблемы. Напомним, что даже если Минские соглашения не выполняются, то Донбасс имеет право на самоопределение. Но для Москвы цена присоединения к России Донецка и Луганска была бы очень велика. «Любой принятый закон о судьбе Донбасса, не согласованный с самим Донбассом, просто-напросто не будет работать».

По материалам: «Большая игра», «Вести недели», «Итоги недели».

Михаил Зеленский Фото в анонсе: НТВ / Youtube