Комиссия Совфеда по защите суверенитета обсудила, как наказать Google и Facebook за вмешательство в выборы. В одном абзаце

За вмешательство в наши выборы надо наказывать всех. И тех, кто это делает, и сервисы, которые помогают это делать. «Даже одно слово, распространенное при помощи Google и Facebook, это несопоставимо с тем, что делается на других платформах и другими методами — скажем, в районной газете». А в день выборов Алексей Навальный постоянно призывал не голосовать за «Единую Россию». Мы сделаем так, чтобы в будущем ни у кого даже мыслей не было повторить подобное. «Надо, чтобы ответственность спинным мозгом чувствовали». Движение «Голос» во время выборов выдавало жалобы прошлых лет за свежие. Западные СМИ, как всегда, подавали информацию о наших выборах ангажированно и манипулятивно, они пытались сделать вид, что наши выборы нелигитимны. Рассказывали о якобы политических уголовных делах против инакомыслящих. Генпрокуратура готовилась к выборам, выявляя нежелательные организации, все их сайты заблокированы. Еще в 2017 году в «акте Магнитского» США планировали воздействовать на наши выборы. «Мы когда вчера в Общественной палате разбирали систематические попытки повлиять на избирательную кампанию в России со стороны иностранцев, там сплошь звучали иностранные слова: , , и даже ». Google добился того, что в день выборов даже нейтральный поисковый запрос выдавал результаты определенной направленности. Facebook не давал Мосгоризбиркому опровергать фейки о нарушениях. А чего еще можно ожидать, когда у нас Twitter за нарушения штрафуют только на три тысячи рублей?! Надо заставить Google и Facebook работать как в Китае. «У нас серая зона потом заканчивается тем, что мы наблюдаем в Гонконге». Надо придумать законы, решить, кто будет отлавливать такую агитационную рекламу. Наработки уже есть, обсудим их в закрытом режиме без журналистов. «Да — лезут, да — вмешиваются, да — со всех сторон. Но эффективность низкая. Не потому, что плохо вмешиваются или мало денег выделяют. А потому что мы тоже работаем».

Полностью заседание можно посмотреть здесь.

Пересказал Михаил Зеленский Фото в анонсе: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA