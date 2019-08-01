Роскомнадзор: Twitter заплатил три тысячи рублей штрафа из-за отказа хранить данные на территории России

Компания Twitter заплатила штраф в три тысячи рублей, наложенный за непредоставление сведений о Об этом сообщил Роскомнадзор. В компании эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее компания пыталась оспорить этот штраф, но не преуспела.

Помимо Twitter в связи с отказом хранить данные был оштрафован Facebook. В обоих случаях нарушением было признано непредоставление информации в госорганы.

В июне в Госдуму внесли законопроект о многомиллионных штрафах за сам отказ хранить данные пользователей в России. Величина штрафа для юрлиц в случае принятия закона будет достигать 18 миллионов рублей.