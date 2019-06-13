В Думу внесли законопроект о многомиллионных штрафах за отказ хранить данные пользователей в России

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий многомиллионные штрафы для интернет-компаний за отказ хранить данные пользователей на территории РФ и за повторный отказ передачи ФСБ ключей шифрования переписки пользователей.

За отказ хранить данные россиян на территории России для юридических лиц предусматривается штраф от 2 до 6 миллионов рублей, за повторный отказ — от 6 до 18 миллионов. За повторный отказ предоставить ФСБ переписку пользователей — штраф до 2 до 6 миллионов рублей.

«Этот законопроект — сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые еще не исполнили требования российского законодательства», — сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Сейчас интернет-компании, отказывающиеся хранить персональные данные россиян в РФ, наказываются по административной статье о непредоставлении информации органам власти. Штраф по ней составляет от трех до пяти тысяч рублей.

Twitter и Facebook весной были оштрафованы на три тысячи рублей каждая за отказ хранить данные в России. Эти решения были обжалованы.

После вынесения штрафов в случае продолжения неисполнения законодательства Роскомнадзор может обязать провайдеров заблокировать сайт на территории РФ.