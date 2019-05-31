«Медуза» попросила читателей поставить точку в спорах о еде. Так вот, окрошку надо готовить на квасе. Но только если вы живете не на Северном Кавказе! Там большинство добавляют в окрошку кефир. Макароны с хлебом едят 17% читателей, 11% заедают хлебом арбуз. Главная битва — между сторонниками и противниками молочного супа с вермишелью. 43% считают, что это ужасно вкусно, остальные — что просто ужасно. Хуже всех к молочному супу относятся те, кто не живет в России. Холодец лучше есть с хреном, а яйца без майонеза. В вареные пельмени (да, жареные проиграли!) лучше добавлять сметану. В крайнем случае можно добавить кетчуп или майонез. Сырный соус — почти никогда. Добавлять ананас в несладкое блюдо — это великолепно.











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