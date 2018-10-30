Что в России скоро подорожает? Список

- Молоко, пиво, газировка и вообще все, что продается в пластиковой и другой вредной для окружающей среды таре — потому что правительство планирует поднять экологический сбор.
- Бензин — потому что нефтяники устали от искусственной заморозки цен, которая длится с июня.
- Тарифы ЖКХ, причем за 2019 год два раза — в январе и в июле.
- Проезд в городском транспорте — потому что он всегда дорожает с 1 января (в каждом городе — по-своему).
- Сахар дорожает из-за не очень хорошего урожая сахарной свеклы, хлеб — из-за того, что дорожает пшеница и мука, а курятина — из-за жаркого лета (оно привело к снижению поголовья).
- И бонус: товары и услуги подорожают, потому что правительство с 1 января поднимет налог на добавленную стоимость с 18% до 20%.
Фото в анонсе: Константин Чалабов / Sputnik / Scanpix / LETA