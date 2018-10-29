Нефтяники предложили поднять цены на бензин на 4-5 рублей. Правительство пригрозило заградительными пошлинами

Представители нефтяных компаний предлагают поднять цены на бензин с нового года — на 4–5 рублей за литр (почти на 10% от средней цены в сентябре). Об этом, сообщает РБК со ссылкой на источники, было объявлено на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Другой собеседник издания, также знакомый с ходом совещания, уточнил, что нефтяники говорили лишь об убытках в 4-5 рублей при продаже литра топлива, которые они несут в условиях сдерживания цен на бензин при подешевевшем рубле и дорогой нефти. «Поднимать цены по принципу „мне плохо, поэтому плевать на всех“ все-таки не будут», — добавил он.

С июня, напоминает РБК, нефтяные компании заморозили цены на топливо. Потери отрасли от этого аналитики, опрошенные изданием, оценивают в в 150 миллиардов рублей.

Глава правительства Дмитрий Медведев ранее в понедельник заявил, что если с нефтяниками не удастся договориться, то в России могут быть введены заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Вице-премьер Дмитрий Козак уточнил, что пошлины могу ввести уже в начале ноября. Вероятность введения пошлин вице-премьер оценил как высокую.

По данным Росстата, в сентябре литр АИ-95 в среднем по стране стоил 44,59 рубля за литр, дизельное топливо — 44,63 рубля за литр.

За первые шесть месяцев 2018 года, по данным Росстата, цены на бензин выросли на 7,3%. Для стабилизации ситуации на рынке были снижены акцизы на топливо.

Осенью цены на бензин возобновили рост. В сентябре, по данным Росстата, средняя цена литра бензина выросла в сравнении с августом на 0,1%, а дизельного топлива — на 0,2%.

С января 2019 года вырастут акцизы на топливо и НДС, а также начнет действовать налоговый маневр в нефтяной отрасли, в связи с чем аналитики предупреждают о возможной новой волне роста цен на бензин.