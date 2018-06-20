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Камчатский депутат прискакал на работу на коне. В знак протеста против роста цен на бензин

Интерфакс
07:18, 20 июня 2018
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Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский прибыл утром 20 июня на пленарное заседание к зданию регионального парламента верхом на коне по кличке Ракета. Таким образом он выразил протест против роста цен на бензин в России, сменив свой служебный автомобиль на коня.

Как заявил парламентарий «Интерфаксу», путь до работы занял у него около часа. «По дороге автомобилисты махали мне руками, кричали „Ура“, сигналили в знак поддержки», — рассказал он. Пучковский прискакал в сопровождении двух помощниц, которые ухаживают за лошадьми его приусадебного хозяйства в пригороде Петропавловска-Камчатского.

Пучковский попытался привязать коня около входа в здание парламента, но охрана потребовала его убрать. Сотрудник полиции вручил депутату повестку с требованием явиться в правоохранительные органы для составления административного протокола.

Лошадь была доставлена обратно в хозяйство в поселке Заозерное помощницами депутата. Сам Пучковский после работы вернулся домой на рейсовом автобусе.

По данным Росстата, с января по май 2018 года цены на бензин в России выросли на 7,3% при общем уровне инфляции в 1,6%. 19 июня Федеральная антимонопольная служба объявила о стабилизации цен на топливо.
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