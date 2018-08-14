В развивающихся странах по всему миру обваливаются местные валюты. Что происходит? Максимально коротко

Курсы валют развивающихся стран падают по всему миру — от китайского юаня до аргентинского песо. Это само по себе не новость — доллар укрепляется к ним по крайней мере с начала года. Но в августе плавное снижение стало похоже на обвал. Так, турецкая лира за один день потеряла 18% (а за год — 45%). Это связано как с недостатками турецкой экономики, так и с ссорой Турции с США. Инвесторы видят, как жестко Дональд Трамп ведет переговоры с другими странами — и продают местные валюты (в том числе рубль). А все вместе это приводит к снижению всех валют , даже тех, кто не ссорился с США — Индонезии, Аргентины, Южной Африки, Индии и других (инвесторы перестраховываются и бегут от рисковых активов). Одни видят в этом намек на повтор , другие считают, что ничего страшного: глобального кризиса не будет.