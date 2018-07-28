Начинается чемпионат России по футболу. Каким он будет? Максимально коротко

В России после ЧМ футбол — это снова модно. Стадионы — новые, на них — аншлаги даже на матчах низших лиг. Чемпионат страны по именам стал слабее (ушли звезды, крупных покупок почти не было), зато молодые игроки появились едва ли не в каждом клубе. Одного фаворита нет: бороться будут «Локомотив» (победитель прошлого чемпионата; сумел сохранить состав и даже купить нескольких участников ЧМ), ЦСКА (клуб будет перестраиваться прямо по ходу сезона; из него ушли как ветераны, так и молодые игроки — а Александр Головин аж в «Монако»!), «Зенит» (и он будет перестраиваться; в нем впервые за много лет российский тренер!), «Спартак» (а у него наконец-то не сменился тренер после не самого удачного сезона), «Краснодар» (потому что ну должен же он когда-нибудь завоевать трофей) — в общем, непредсказуемый чемпионат! Зато у аутсайдеров все предсказуемо плохо: один клуб уже разорился («Амкар»), другой на грани разорения («Анжи»), и, может так случиться, что сезон доиграют не все команды.