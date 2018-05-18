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Все, что нужно знать о новом правительстве. В одном абзаце

Meduza
12:39, 18 мая 2018

В правительство не попали Игорь Шувалов (🐕), Аркадий Дворкович (⚽) и Дмитрий Рогозин (🚀), зато вошли три действующих губернатора. Антон Силуанов теперь не только министр финансов, но и первый вице-премьер. Главой МЧС стал Евгений Зиничев — бывший охранник Путина, губернатор Калининградской области (всего два месяца), который дал самое короткое интервью (49 секунд). Министерство сельского хозяйства возглавил сын бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, Дмитрий. Из Счетной палаты в правительство вернулась Татьяна Голикова (кажется, она этому не очень рада). Виталий Мутко вместо спорта займется строительством (уже все пошутили, включая Медведева). Ольга Голодец, курировавшая здравоохранение, переключится на культуру и спорт. Минкомсвязи теперь не просто Минкомсвязи, а еще и «цифрового развития». Открытое правительство во главе с Михаилом Абызовым закрыли, зато появилось министерство просвещения (🎓).

Фото в анонсе: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото в анонсе: Александр Миридонов / Коммерсантъ

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