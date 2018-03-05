Все, что нужно знать о лауреатах «Оскара-2018». В одном абзаце

В Лос-Анджелесе в 90-й раз вручили «Оскары». «Нелюбовь» проиграла (обидно). Лучший фильм — «Форма воды», Гильермо дель Торо — лучший режиссер. Он — третий мексиканец-лауреат за четыре года (круто!). Гари Олдман наконец-то получил премию, его грим тоже. Мама «Тони против всех» — Эллисон Дженни — победила с первого раза. Сэм Рокуэлл — лучший актер второго плана (красавчик). У Фрэнсис Макдорманд — второй «Оскар», она самая веселая, хвалила женщин. У «Дюнкерка» — три статуэтки, у «Бегущего по лезвию 2049» — две. Джордан Пил — первый афроамериканец с премией за сценарий. Режиссер и сценарист Джеймс Айвори — старейший лауреат: ему 89 (вот это да!). У оператора Роджера Дикинса — «Оскар» с 14-й попытки (вот это да!!!). «Леди Берд» не заметили. «Тайна Коко» — лучший мультфильм 😍, песня «Тайны Коко» — лучшая песня. Документалка года — «Икар» о допинге в России. Шутили мало. Про харассмент говорили мало. Про политику — тоже мало. Конверт не перепутали. Все нормально!