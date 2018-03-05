«Оскар» за лучший фильм на иностранном языке получила «Фантастическая женщина». «Нелюбовь» осталась без награды

Премию Американской Киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке получила «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили).

«Фантастическая женщина». Официальный трейлер (англ. яз.) Sony Pictures Classics

В этой номинации на «Оскар» претендовала «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Также на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке были выдвинуты: «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция), «Оскорбление» Зиада Дуэйри (Ливан) и «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия).