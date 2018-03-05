«Оскар» за лучший фильм на иностранном языке получила «Фантастическая женщина». «Нелюбовь» осталась без награды

"Оскар"
02:26, 5 марта 2018
Надежный источник

Премию Американской Киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке получила «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили).

«Фантастическая женщина». Официальный трейлер (англ. яз.)
Sony Pictures Classics

В этой номинации на «Оскар» претендовала «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Также на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке были выдвинуты: «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция), «Оскорбление» Зиада Дуэйри (Ливан) и «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия).

Церемония вручения премии «Оскар» вечером 4 марта (ранним утром 5 марта по московскому времени) проходит в 90-й раз.

«Оскар-2018»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Насиловали, били, грозили утопить в проруби. Что рассказали дети из интерната под Челябинском
32 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы