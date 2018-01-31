Первое послание Дональда Трампа американскому Конгрессу. В одном абзаце

Уже год я каждый день пытаюсь сделать Америку снова великой для всех американцев. Мы осуществили самую значительную , биржевые котировки уже зашкаливают, Америка стала экспортером , компании возвращают производство в США из-за рубежа. Мы построим стену на границе с Мексикой, отменим визовую лотерею, запретим привозить с собой в страну родственников, но позаботимся о детях нелегальных мигрантов. Китай и Россия — соперники, угрожающие нашей экономике и ценностям. Международная коалиция освободила Ирак и Сирию от «Исламского государства». Тюрьма Гуантанамо не будет закрыта, потому что террористов отпускать нельзя. «Спасибо, и благослови Господь Америку».

Полностью послание Трампа можно прочесть на сайте Белого дома или посмотреть на ютьюбе.