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Гордость за великие свершения предков и другие качества, которые нужны россиянам. Если верить законопроекту о патриотическом воспитании

Meduza
13:45, 16 ноября 2017
  • Сделать основы патриотизма приоритетными духовно-нравственными и социальными ценностями.
  • Утвердить в сознании и чувствах граждан уважение к историческому и культурному прошлому России, к лучшим традициям — и гордость за великие свершения и достижения предыдущих поколений в культуре, науке и технике.
  • Привить чувство гордости и почитания к гербу, флагу и гимну. 
  • Освещать события в СМИ более патриотично.
  • Мотивировать граждан служить в армии.
  • Сформировать потребность жить семейной жизнью и воспитывать большее число детей.
  • Сформировать стремление к полноценной реализации на благо Отечества.
Законопроект внесли сразу 48 депутатов. Почти наверняка его примут.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

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