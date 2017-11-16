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Гордость за великие свершения предков и другие качества, которые нужны россиянам. Если верить законопроекту о патриотическом воспитании
- Сделать основы патриотизма приоритетными духовно-нравственными и социальными ценностями.
- Утвердить в сознании и чувствах граждан уважение к историческому и культурному прошлому России, к лучшим традициям — и гордость за великие свершения и достижения предыдущих поколений в культуре, науке и технике.
- Привить чувство гордости и почитания к гербу, флагу и гимну.
- Освещать события в СМИ более патриотично.
- Мотивировать граждан служить в армии.
- Сформировать потребность жить семейной жизнью и воспитывать большее число детей.
- Сформировать стремление к полноценной реализации на благо Отечества.
Законопроект внесли сразу 48 депутатов. Почти наверняка его примут.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA