В Госдуму внесли закон о патриотическом воспитании россиян. В нем объясняется, что такое отечество

В Госдуму внесен проект федерального закона о патриотическом воспитании россиян. Текст законопроекта размещен на сайте Госдумы.

Предлагаемый федеральный закон должен определить цели, принципы и направления патриотического воспитания в России. Согласно ему, в России признается необходимость и значимость патриотического воспитания, а также право каждого гражданина на него.

Целью патриотического воспитания называется «создание и укоренение в обществе основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных ценностей». У граждан должно быть сформировано общероссийское национальное самосознание и ориентации и установки в отношении к личности, обществу и государству. Гражданам должно быть привито чувство гордости и глубокого уважения к национальным символам, а также созданы условия для проявления патриотизма.

Отдельной задачей патриотического воспитания называется формирование у граждан потребности в ведении здорового образа жизни, способности жить семейной жизнью и воспитывать большее количество детей.

Законопроект определяет, что такое патриотизм и отечество. Согласно его тексту, отечеством называется «Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие для достойного существования». Под патриотизмом понимается социальное чувство, содержанием которого является любовь к России и осознание неразрывности с ней и ее народом.

Законопроект разработан и подписан 48 депутатами Госдумы.