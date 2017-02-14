В России за неделю уволились четыре губернатора, еще троих провожают. Что происходит и кто их сменит? Отвечает политолог Александр Кынев

Никакой массовости в уходе губернаторов пока нет. По-настоящему массовые отставки были в 2009–2010 годах, когда заканчивались полномочия в рамках первого срока (тогда поменяли 27 губернаторов), и весной 2012-го после выборов в Госдуму, когда увольняли губернаторов регионов-аутсайдеров по голосованию за «Единую Россию» (тогда руководители сменились в 19 регионах).

Сейчас речь идет о ; с точки зрения ротации, это среднее значение, причем полномочия этих губернаторов и так заканчиваются. Единственный вопрос — почему они не стали досиживать до конца и ушли пораньше. Ответ простой: чтобы новый исполняющий обязанности имел дополнительное время раскрутиться и провести избирательную кампанию. Обычно двух-трех месяцев хватало, но впереди президентские выборы; видимо, новый руководитель должен успеть закрепиться, а локальный административный ресурс — стабилизироваться.

Почему не могли уйти раньше? Оттягивали момент, насколько это возможно. Например, губернатор Пермского края Виктор Басаргин пять лет отсидел и не выходил на выборы ни в прошлом году, ни в позапрошлом. Это говорит о том, что были проблемы в регионе, и не было уверенности, что кампания пройдет успешно.

Кстати, после сентября 2017 года у нас не останется регионов с назначенным губернатором. Но и среди тех, где глава избирался, есть ряд довольно спорных регионов — с конфликтами в администрации, с уголовными делами против приближенных. В таких регионах тоже обсуждаются варианты замены губернаторов: это Приморский край, Алтайский край, Самарская, Ивановская области, Якутия. В этих регионах есть раздражение, и его надо снять.

В новой волне назначений есть некий тренд, который символически обозначает возможный новый путь, — это поколение молодых технократов. Это такой посыл, объясняющий возможную политику федерального центра — есть несменяемый президент, но есть и поколение молодых перспективных менеджеров. Значит, не все плохо, да, за президентское кресло конкуренции нет, но вот, посмотрите, приходят же новые кадры.

Из новых губернаторов несколько человек связаны со своими регионами: Максим Решетников сам родом из Перми; Алексей Цыденов не из Бурятии, но из соседнего региона, близок к бурятской культуре. А вот назначенный в Новгородскую область Андрей Никитин никакого отношения к ней не имеет, это варяг. Про Рязанскую область говорили, что там будет [бывший вице-губернатор Калужской области] Николай Любимов — посмотрим, подтвердится ли; он представляет Центральную Россию, а проблемы в центральных регионах, в принципе, похожие. К тому же в Калуге он был и хорошим мэром, и авторитетным в регионе политиком.

Явный минус назначенцев в том, что большинство их них — люди, не имеющие публичного опыта. Вся их карьера была внутрикорпоративной, на публичные должности они никогда не избирались. Пока неясно, понимают ли они разницу между менеджментом, когда ты выполняешь и издаешь приказы, и публичной политикой, где действуют другие законы жанра, где нужно договариваться и выстраивать сложные линии взаимодействия.