Губернатор Рязанской области подал в отставку

По информации «Дождя», Ковалева на посту главы региона сменит депутат-единорос Николай Любимов, который ранее был вице-губернатором соседней Калужской области.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», — сказал Ковалев на заседании областного правительства.

Главой Рязанской области Ковалев был с 2008 года, когда президент России Владимир Путин не продлил полномочия бывшего губернатора Георгия Шпака. До этого Ковалев почти десять лет был депутатом Госдумы от «Единой России».

Ковалев стал уже четвертым главой региона, сложившим полномочия с начала февраля 2017 года. Путин уже принял отставку глав Пермского края, Бурятии и Новгородской области.

Отставка также предстоит главе Карелии Александру Худилайнену, пишут «Ведомости». Кандидатами на его пост издание называет руководителя Рослесхоза Ивана Валентика, начальника карельского управления ФССП Андрея Галямова, а также директора ФССП Артура Парфенчикова.