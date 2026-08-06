Джанни Инфантино останется главой ФИФА. Он извинился за планы продать долю в чемпионате мира частным инвесторам

Джанни Инфантино продолжит занимать должность президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам заседания руководства ФИФА в столице Марокко Рабате.

В нем отмечается, что генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем и члены правления организации «подтвердили свою полную поддержку» Инфантино. Sky News отмечает, что встреча в Рабате продолжалась семь часов.

По данным телеканала, Инфантино и Графстрем направили национальным футбольным ассоциациям письмо, в котором извинились за ошибки, совершенные во время планов по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Мы приносим искренние извинения за эти ошибки и обещаем, что они больше не повторятся», — говорится в письме. В нем при этом отмечается, что ошибкой авторы письма также считают утечку планов ФИФА в СМИ.

В конце июля стало известно, что Инфантино решил продать доли в чемпионатах мира частным инвесторам. Предполагалось, что около 20% прав получит группа частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Эта идея вызвала резкую критику национальных футбольных федераций. Так, в официальном заявлении УЕФА, опубликованном от имени всех 55 участников, говорилось, что организация будет бойкотировать чемпионаты мира, если решение о продаже доли будет принято. Недовольство проектом Инфантино также выразили крупнейшие футбольные клубы, среди которых — мадридский «Реал», туринский «Ювентус», мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

ФИФА объявила 1 августа, что отказалась от планов продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года. Его второй срок на этом посту заканчивается в 2027 году. Ранее он сообщал о планах избираться на новый, четырехлетний срок.

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