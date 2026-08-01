ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира частным инвесторам

ФИФА отказалась от планов продажи доли в чемпионате мира частным инвесторам. Соответствующее сообщение президента Джанни Инфантино размещено на сайте организации.

«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые — независимо от уровня поддержки — больше не отвечают первоначально поставленной цели», — говорится в сообщении.

Цель ФИФА, отметил Инфантино, «всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании».

О планах ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира стало известно несколько дней назад. Предполагалось, что около 20% прав получит группа частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Идея вызвала резкую критику многих национальных футбольных федераций. Все 55 членов УЕФА (включая Россию, отстраненную от международных соревнований) заявили, что будут бойкотировать чемпионаты мира, если решение о продаже прав будет принято.

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