Жители Каспийска пожаловались на мусорный коллапс. В мэрии заявили, что половина мусоровозов сломалась из-за некачественного топлива

Жители дагестанского города Каспийска пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в городе, пишет местное издание «Мирмол». По их словам, контейнерные площадки переполнены, жители вынуждены складировать мусор рядом с баками.

Временно исполняющий мэра Каспийска Арсен Шерифов заявил, что причина «мусорного коллапса» — острая нехватка техники.

Всего в городе работает 22 мусоровоза, что недостаточно для того, что обслуживать Каспийск. При этом недавно 12 из них «встали на ремонт» из-за некачественного топлива.

«Мы заправили машины шесть-семь дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждой нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется два-три дня, чтобы вывезти его», — пояснил мэр.

В России на фоне топливного кризиса, вызванного ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, продлили разрешение некоторым НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо с отклонениями от стандарта «Евро-5» по содержанию серы и других показателей.

5 августа правительство РФ разрешило до 1 июля 2027 производство, ввоз и выпуск в обращение автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Бензин и дизель классов «Евро-2» и «Евро-3» вредны для окружающей среды и для современных автомобилей. Содержание серы и других опасных примесей в них в разы выше, чем в современном «Евро-5».

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