«ВЧК-ОГПУ»: в Москве прошли секретные похороны генерал-майора. Возможно, он погиб при покушении на главкома ВКС Александра Чайко

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны неназванного генерал-майора, сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По данным авторов проекта, это может быть один из друзей главкома ВКС Александра Чайко, погибший при взрыве в ресторане Balzi Rossi.

Похороны проходили в условиях секретности, пишет телеграм-канал. С утра на кладбище дежурили сотрудники ФСО и сотрудники Росгвардии. Все въезжающие машины проверяли, а посетители должны были пройти через рамки безопасности.

Очевидцы рассказывают, что на кладбище хоронили «довольно молодого» генерал-майора, ранее служившего в Сухопутных войсках. На это указывает флаг СВ РФ, стоявший возле могилы. При этом процессию сопровождал почетный караул с флагом Воздушно-космических сил России.

Имя генерал-майора телеграм-канал не приводит. Авторы также не могут подтвердить информацию о том, что погибший действительно был в ресторане Balzi Rossi в момент взрыва.

Взрыв самодельного взрывного устройства в ресторане Balzi Rossi в Москве произошел 1 августа. Погибли пять человек: трое — на месте взрыва, еще двое — в больнице. Еще 19 человек были ранены. Взрывное устройство принесла неизвестная женщина (вероятно, курьер). Ответственность за взрыв никто на себя не взял, но МИД РФ возложил ее на Украину.

По данным СМИ, 1 августа главком ВКС РФ Александр Чайко отмечал в ресторане свой юбилей. На должность его назначили в мае 2026 года. До этого Чайко, среди прочего, руководил наступлением российских войск в Киевской области в 2022 году.

Имена погибших пока официально не названы. Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб Даниил Передрий, зять Чайко. На это указывают записи как минимум в двух государственных базах. Также сообщалось, что дочь Александра Чайко, Мария, тоже пострадала в результате взрыва.

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