В США сотрудники иммиграционной службы задержали россиянку, запросившую убежище

В США сотрудники иммиграционной и таможенной службы (ICE) задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву, уехавшую после начала войны в 2022 году и подавшую прошение об убежище.

Соболева живет в городе Саннивейл в округе Санта-Клара штата Калифорния. 20 июля она возвращалась вместе с дочерью Дарьей из отпуска, который они провели в штате Нью-Йорк, где посещали Ниагарский водопад. В аэропорту Буффало к ним подошли сотрудники ICE.

«Они сказали, что у моей мамы нет законного статуса в США. Мы позвонили нашему адвокату прямо из аэропорта. Адвокат сказал: „Ее заявление о предоставлении убежища находится на рассмотрении, вам об этом известно?“ Они просто проигнорировали это», — рассказала дочь Соболевой.

По словам адвоката Соболевой, та в октябре 2021 года приехала из Москвы по шестимесячной визе, чтобы навестить свою дочь в Саннивейле. Однако до истечения срока действия визы началась война. Алевтина Соболева публично выступила против вторжения и подала заявление о предоставлении убежища.

Sunnyvale woman detained by ICE | KTVU KTVU FOX 2 San Francisco

После задержания Алевтину Соболеву перевели сначала из Нью-Йорка в Огайо, а затем в Луизиану. Ее дочь Дарья создала сайт под названием BringMyMomHome («Верните мою маму домой»), чтобы привлечь внимание к ситуации. В описании говорится, что Алевтина Соболева страдает прогрессирующим неврологическим заболеванием и лихорадкой, которая не лечится. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 12 августа.

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