Украинская разведка утверждает, что Россия планирует развернуть в Воронежской области ракетное подразделение КНДР

Россия планирует развернуть в Воронежской области ракетное подразделение, составленное из северокорейских военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрея Черняка.

Численность подразделения оценивается в 90 человек. Они будут включены в состав 112-й ракетной бригады. По словам Черняка, это подразделение может получить до 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок для ударов по Украине. Он добавил, что Пхеньян уже направил в Россию новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24, а также личный состав.

Структурировать развертывание и согласовать итоговое количество ракет планируется на переговорах в следующем месяце, отметил Черняк.

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что пусковые установки КНДР станут законной целью, если Россия развернет их для ударов по Украине. «Прежде всего эти установки, если они будут развернуты, должны быть уничтожены. Они сразу становятся легитимной военной целью, поэтому, соответственно, последует реакция наших военных», — сказал он.

В конце июля Россия впервые за последние 12 месяцев применила северокорейские баллистические ракеты для удара по Украине. По словам Черняка, в ходе удара использовались ракеты из новой партии в 40 штук. Владимир Зеленский заявлял, что северокорейская баллистическая ракета использовалась для удара по Радушному под Кривым Рогом, где погибла многодетная семья.

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