Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перевод экономики на военные рельсы убьет страну. Такое мнение он выразил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить вообще страну.

Собянин назвал «никчемными» и «ненужными» сами обсуждения потенциального перехода экономики на военные рельсы.

4 августа депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник заявил о необходимости перевести экономику «на военные рельсы» и начать «нормальные военные действия». Необходимость этого он объяснял усилившимися ударами ВСУ по территории России.

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