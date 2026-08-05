Путин разрешил не возвращать активы, выкупленные российскими компаниями у иностранных собственников после начала войны

Владимир Путин подписал закон, позволяющий в судебном порядке лишать иностранных собственников права на обратный выкуп своих активов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о компаниях, которые покинули российский рынок после начала большой войны России с Украиной. Как поясняло издание Forbes, многие сделки по продаже иностранных активов российским предпринимателям в этот период времени содержали условие об обратном выкупе.

Теперь российские компании смогут отказаться от соблюдения этого условия, оспорив его в суде. Но для этого необходимо соблюдение определенных условий, уточняют «Важные истории». Например, суд может встать на сторону текущего владельца, если предложение о выкупе активов будет ниже их рыночной цены более чем на 25%, или же если российская сторона вложила в компанию значительные инвестиции.

Также основанием для отказа будет служить то, что предыдущий собственник публично поддержал санкции против России или «дискредитировал» вооруженные силы РФ. При этом иностранным компаниям оставляют право потребовать компенсации за отказ возвращения бизнеса, но суд может отказать и в ней.

Законопроект, одобренный Госдумой РФ и Советом Федерации в конце июля, стал ответом на продолжающиеся международные санкции, отмечал Forbes. В том числе на принятый недавно 21-й пакет ограничений Евросоюза. Раньше российские власти были заинтересованы в контролируемом уходе с рынка иностранных компаний ради сохранения устойчивости экономики страны. Теперь их интересует дальнейшая судьба проданных активов и долгосрочные последствия смены собственника.

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