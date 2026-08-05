Microsoft предупредила о масштабной кампании российских хакеров против общественных сетей Wi-Fi в отелях по всему миру

Корпорация Microsoft заявила, что выявила масштабную кампанию российских хакеров, направленную против инфраструктуры общественных сетей Wi-Fi в отелях, конференц-центрах и других общественных местах по всему миру.

Кампания затронула гостиницы и площадки, использующие так называемые captivе portals — страницы авторизации, которые открываются при подключении к общественным сетям Wi-Fi. Как предполагает Microsoft, злоумышленники могли получить доступ к общим сервисам, которыми пользовались сразу несколько операторов Wi-Fi-сетей с captive portals.

«Если это действительно так, одна успешная атака может открыть злоумышленникам доступ сразу к большому количеству гостиничных и общественных Wi-Fi-сетей», — говорится в отчете компании.

В рамках кампании злоумышленники незаметно перенаправляли пользователей через подконтрольную им фишинговую инфраструктуру и распространяли вредоносное программное обеспечение. Такие программы они выдавали за обновления браузера или операционной системы. Сообщения с предложением обновиться выплывали у пользователей в ответ на автоматические проверки интернет-соединения, которые браузеры выполняют сразу после подключения к новой сети.

Microsoft утверждает, что за атакой стоят хакеры из Storm-2945, связанной с группировкой Midnight Blizzard. Компания регулярно сообщает о ее активности и связывает участников группы со Службой внешней разведки России. По данным Microsoft, хакеры Midnight Blizzard стоят за масштабной кибератакой на госучреждения США в 2020 году через программное обеспечение компании SolarWinds, а также взломом почтового клиента Outlook в 2023 году.

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