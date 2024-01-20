Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронных писем руководства компании

Корпорация Microsoft сообщила, что хакеры из группы Midnight Blizzard, также известной как Nobelium, получили доступ к учетным записям электронной почты руководителей Microsoft, сотрудников службы кибербезопасности, юридического отдела и других подразделений.

В блоге Microsoft говорится, что атаку обнаружили 12 января. Корпорация назвала взлом «атакой государства» и заявила, что хакеров Midnight Blizzard спонсируют власти России.

По данным компании, хакеры в ноябре 2023 года получили доступ «к очень небольшому проценту учетных записей корпоративной электронной почты Microsoft». Они похитили некоторые электронные письма и документы, прикрепленные к ним. Расследование Microsoft показало, что хакеры искали в почте информацию, связанную с самой Midnight Blizzard.

В компании отметили, что атака произошла не из-за уязвимости продуктов или служб корпорации. По данным Microsoft, нет доказательств, что хакеры смогли получить доступ к пользовательским сервисам, исходному коду или системам искусственного интеллекта.

Корпорация Microsoft ранее уже сообщала об атаках хакеров Midnight Blizzard (или Nobelium). В компании связывали участников группы со Службой внешней разведки России. В Microsoft говорили, что за четыре месяца в 2021 году хакеры Nobelium провели более 22,8 тысячи кибератак на технологические компании. В Microsoft связывали группу с масштабной кибератакой на госучреждения США, осуществленной в 2020 году через программное обеспечение компании SolarWinds. Также Microsoft обвиняла хакеров Midnight Blizzard во взломе почтового клиента Outlook в 2023 году.

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