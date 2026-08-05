Евросоюз прекратил предоставлять временную защиту новоприбывшим гражданам Украины, не имеющим освобождения от службы
Евросоюз прекратил предоставление временной защиты военнообязанным гражданам Украины, не имеющим освобождения от воинской службы. Соответствующее решение Совета ЕС было опубликовано 4 августа и вступило в силу на следующий день.
Теперь заявители, впервые подающие документы на временную защиту, должны будут доказать, что «выполнили свои военные обязательства» в Украине. Это касается в том числе тех военнообязанных украинцев, кто просит о временной защите с целью совместного проживания с семьей.
Новые ограничения не затронут украинцев, которые уже имеют статус временной защиты в ЕС.
Для остальных граждан Украины право на временную защиту продлено до 4 марта 2028 года.
Решение прекратить предоставлять защиту украинцам, скрывающимся от мобилизации, анонсировали в июле. Такое решение было принято «с учетом меняющихся оборонных потребностей Украины».