Бывшему сотруднику Федерального бюро расследований (ФБР) Патрику Яроху предъявили обвинение в том, что он перевел себе почти один миллион долларов с криптовалютных счетов, которые фигурировали в расследовании, связанном с «враждебным государством». NBC News со ссылкой на источник уточняет, что этим государством была Россия.

По данным The Wall Street Journal, ФБР в рамках одного из своих дел получило коды доступа к криптовалютным счетам подозреваемого (подробности о нем и его деле не приводятся — прим. «Медузы»). Ярох, который по службе имел доступ к счетам, воспользовался этим и в период с 2024 по 2025 год сделал от 10 до 12 переводов с этих счетов на свой.

Позднее Ярох сам обратился к представителям Минюста США и сообщил о сделанном. Свои действия он объяснял разочарованием в том, что власти, по его мнению, недостаточно борются с использованием криптовалютных счетов противниками США.

Ярох заявил, что не знает, сколько средств он похитил. Следствие утверждает, что на криптокошельке, куда Ярох переводил деньги, было около миллиона долларов.

Следователи также обнаружили, что в мае Ярох спрашивал у ChatGPT: «Если бы у меня был миллион долларов, как бы ты предложил его инвестировать / потратить, чтобы получить максимальную прибыль» и «Если бы у тебя была куча денег (около миллиона долларов) и вы захотели покинуть США и стать резидентом или гражданином одной из стран ЕС, что бы ты сделал?»

Ярох был задержан в воскресенье, 2 августа. В ФБР заявили, что после начала внутренней проверки Ярох был уволен из бюро. Ему предъявили обвинения не в краже, а в незаконной передаче похищенного имущества.

еще о крипте

Хочу сохранить деньги. Криптовалюта подойдет? А купить на нее что-то можно? Очень подробный разбор «Медузы» 20 карточек