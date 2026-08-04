Россияне стали чаще интересоваться получением гражданств Вануату и Наоэро

У россиян по итогам первой половины 2026 года начал расти спрос на получение второго гражданства и вида на жительство в островных государствах. В числе таких государств — Вануату, Сан-Томе и Принсипи, Республика Наоэро (ранее — Науру) и Маврикий, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов по недвижимости за рубежом.

В агентстве зарубежной недвижимости Tranio рассказали, что в основном интерес россиян приходится на Вануату, а также Сан-Томе и Принсипи. Эти данные подтвердили в консалтинговой компании Intermark Real Estate. Количество сделок по Вануату увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сан-Томе и Принсипи, где программа по получению гражданства началась лишь в конце 2025 года, достигли сопоставимого с Вануату спроса.

В Вануату для получения гражданства необходимо сделать взнос от 130 тысяч долларов в специальный государственный фонд, в Сан-Томе и Принсипи — от 90 тысяч долларов.

В Tranio заявили, что за год спрос на программы второго гражданства и ВНЖ в островных государствах увеличился примерно на 30%.

Эксперты отмечают, что российские предприниматели и состоятельные семьи ищут возможность получить еще одно гражданство для того, чтобы свободнее путешествовать, развивать международный бизнес, обучать детей за рубежом и «диверсифицировать личные риски».

Раньше для этого были популярны страны Карибского бассейна — Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Китс и Невис, Доминика и Сент-Люсия. Однако сейчас получить местное гражданство или ВНЖ за инвестиции практически невозможно. Поэтому интерес россиян сместился в сторону других стран, прежде всего государств Океании и Африки.

Собеседники РБК также отмечают, что условия в таких странах могут меняться под влиянием международной политики. Например, у Вануату раньше был безвизовый режим с Евросоюзом и Великобританией, но сейчас гражданам страны он уже не доступен.

В прошлые годы десятки российских бизнесменов получили «золотые паспорта» (гражданство страны в обмен на инвестиции) Мальты. Однако в 2025 году программу закрыли, так как суд Евросоюза признал эту схему нарушающей законодательство ЕС.

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