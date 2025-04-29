Суд ЕС потребовал от Мальты прекратить выдачу «золотых паспортов»

Суд Евросоюза постановил, что схема выдачи «золотых паспортов» (гражданство страны в обмен на инвестиции) Мальты нарушает законодательство ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

«Государство-член [Евросоюза] не может предоставлять свое гражданство — и, по сути, европейское гражданство, — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — цитирует издание решение суда.

По версии суда, Мальта таким образом «не выполнила свои обязательства» в соответствии с договором ЕС.

Теперь, как пишет FT, Мальта должна отказаться от схемы «гражданство в обмен на инвестиции» в ее нынешнем виде или ей будет грозить штраф. Правительство Мальты объявило, что «юридические последствия этого решения подробно изучаются, чтобы затем привести нормативную базу по гражданству в соответствие с принципами, изложенными в решении».

В 2023 году Еврокомиссия обратилась в Высший суд ЕС в связи с выдачей «золотых паспортов» Мальтой, что, по мнению ЕК, подрывает «суть гражданства» Евросоюза. В ЕК заявили, что мальтийская схема имеет последствия для всего союза, так как люди, получившие гражданство Мальты, имеют право жить и работать в любой стране ЕС и голосовать на европейских выборах.

Правительство Мальты утверждало, что пересмотрело схему в 2020 году и ужесточило требования к заявителям. В 2022 году участвовать в программе запретили гражданам России и Беларуси.

Программа выдачи «золотых паспортов» Мальты существует с 2013 года. Для получения такого паспорта иностранец должен вложить от 600 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, а также купить недвижимость в стране. До октября 2020 года обладатели «золотых паспортов» могли фактически не жить на Мальте. Теперь же есть требование прожить в стране три года.

В прошлые годы гражданство Мальты в обмен на инвестиции получили десятки российских бизнесменов и их полные тезки. Среди них - основатель «Яндекса» Аркадий Волож, основатель сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриан Мельников, бывший гендиректор энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрей Зиновьев и многие другие.

В 2020 году программу выдачи «золотых паспортов» отменил Кипр.