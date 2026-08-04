РБК: российские страховые компании перестали покрывать военные риски для грузовых судов в Азовском и Черном морях

Страховые компании фактически перестали покрывать военные и террористические риски для грузовых судов в Азовском и Черном морях, пишет РБК, ссылаясь на источники в российской судоходной отрасли и страховой индустрии.

Минобороны России в июле опубликовало навигационное предупреждение об угрозах атак и терактов в Азовском и Черном морях со стороны Украины с 12 по 18 июля. После этого российские страховщики разослали участникам рынка сообщения о том, что из зоны страхового покрытия исключаются районы, которые объявлены временно опасными «согласно актуальным навигационным предупреждениям». Когда судно находится в этих районах, договор страхования не действует, следует из сообщений.

Иностранные страховые компании, в свою очередь, подняли цены на страхование военных рисков в Азовском и Черном морях. Руководитель страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков поясняет, что судовладельцы страхуют свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, а страховые компании перестраховывают эти риски в Лондоне через Международную группу клубов взаимного страхования. «И на данный момент услуга перестрахования для этого региона стоит очень дорого», — заявил он.

«На основе консенсуса страхового рынка акватория Черного и Азовского морей прочно удерживается в списках зон повышенной опасности Объединенного военного комитета лондонского рынка страхования», — добавил Рыбаков.

Гендиректор консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» Борис Борисов пояснил, что лондонский рынок Lloydʼs официально включил Азовское море и значительную часть Черного моря в так называемые Listed Areas — зоны исключенного военного риска. Это значит, что любой стандартный страховой полис при заходе в эти воды автоматически прекращает покрывать ущерб от беспилотников.

В течение последних месяцев участились украинские атаки на суда в Черном море. Так, в ночь на 1 августа морские дроны ВСУ атаковали контейнеровоз «Янина», принадлежащей компании Fesco (она входит в структуру «Росатома»). Командование Сил беспилотных систем ВСУ регулярно отчитывается об успешном поражении российских судов и называет их законными целями.

Россия, в свою очередь, атакует портовую инфраструктуру Одессы и суда в украинских водах. Этими атаками с обеих сторон обеспокоена Турция, которая 4 августа призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.