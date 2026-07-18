Россия атаковала торговое судно у берегов Одессы. Погиб один человек

Российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По его данным, в акватории Черного моря под атаку попало торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что в порту Черноморск поражен контейнеровоз, осуществляющий разгрузку боеприпасов, в в районе острова Змеиный поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ, в порту «Одесса» — объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Российские войска в последнее время регулярно наносят удар по судам у берегов Одесской области. В Минобороны РФ утверждают, что эти суда задействованы «в интересах» ВСУ. По данным властей Одесской области, удары наносятся в том числе по торговым судам иностранных государств.

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